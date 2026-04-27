Lotte Schmitt vom Turnverein Dahn hat sich für den Bundesnachwuchs-Cup in der Rhythmischen Sportgymnastik qualifiziert.

Dazu reichte ihr ein neunter Platz am Sonntag in Mainz beim Regio-Cup im Einzelwettbewerb der Altersklasse 11-12 im Level B. Neben dem Bundesnachwuchs-Cup werden am 9. und 10. Mai in Gütersloh auch die Bundesnachwuchs-Meisterschaften für Gymnastinnen bis zwölf Jahre ausgetragen. Hier, im Level A, sind die Anforderungen höher. Mit dabei: die Gruppe des TV Dahn.

Bei den Einzel-Regionalmeisterschaften (Level A) in Ludwigshafen schaffte keine Dahnerin die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften in Schmiden. Henriette Eberhard wurde nach einem, so Trainerin Aline Kriebel, „guten Wettkampf“ Zehnte in der AK 11. Anni Schmitt habe „einen rabenschwarzen Tag erwischt“ und belegte Rang 16 in der AK 14. Kriebel: „Ihr gelang keine Übung so wie im Training geübt.“ Mila Keller musste krankheitsbedingt passen.