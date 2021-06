Die Gruppe des TV Dahn hat am letzten Tag der deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik zwei weitere Goldmedaillen gewonnen. Die schon im Mehrkampf siegreichen Südwestpfälzerinnen setzten sich in der Dortmunder Westfalenhalle in beiden Gerätefinals souverän durch. In der Übung mit fünf Bällen lag der TVD mit 16,175 Punkten vor dem Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund (13,1) und der Sport-Gymnastik Dahner Felsenland (13,075). Noch deutlicher war es beim Vortrag mit drei Reifen und zwei Paar Keulen: Hier triumphierte der TV Dahn mit 16,425 Punkten vor Bremen 1860 (11,65) und dem TSV Nürnberg (11,35); die SG Dahner Felsenland kam hier mit 10,5 Punkten auf Rang fünf.

In den Gerätefinals der Einzelgymnastinnen erreichte Marie Laux vom TV Dahn mit dem Reifen den fünften und mit den Keulen den siebten Platz.