Sowohl sportlich als auch organisatorisch war der Elwetritsche-Pokal des Turnvereins Dahn ein guter Test für die deutschen Jugendmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik, die der TVD am 17. und 18. Juni ebenfalls in den Hallen des Dahner Schulzentrums ausrichtet.

Denn das Freundschaftsturnier um die außergewöhnlichen Fabelwesen-Trophäen erfreute sich eines regen Zuspruchs: 130 Gymnastinnen zeigten am Samstag ihr Können, 120 waren es in den Gruppen-Wettbewerben