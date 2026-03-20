Die Höhe der Halle ist ein wichtiges Thema für den TV Dahn vor den Pfalzmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik am Samstag ab 10 Uhr in Frankenthal.

Da die VT Frankenthal die Titelkämpfe dieses Mal nicht in der Andreas-Albert-Halle, sondern in der Sporthalle am Kanal ausrichtet, müssen die Dahnerinnen ihre Würfe reduzieren. „Bei uns im Dahner Schulzentrum nutzen wir die Kuppel der Sporthalle fast bis auf den letzten Zentimeter aus, kommen so auf eine Wurfhöhe von etwa 9,50 Meter. Diese Frankenthaler Halle ist nur etwa acht Meter hoch. Da müssen wir mit Reifen und Keulen ein bis zwei Risikos anders turnen, aber auch mit dem Band aufpassen“, erläutert Aline Kriebel, die zusammen mit ihrer Mutter Nicole Kriebel die Sportgymnastinnen des TV Dahn trainiert.

Dahns Meisterklasse-Gruppe trifft in Frankenthal auf die Riege des TB Oppau. Damit misst sich auf Pfalz-Ebene der aktuelle deutsche Meister im Mehrkampf, der personell fast unveränderte TV Dahn (nur die 15-jährige Leonie Reisel rückte von den Juniorinnen auf), mit dem aktuellen deutschen Vizemeister. Schon jetzt steht fest, dass sich beide Gruppen bei den nationalen Finals 2026 im Juli in Hannover wiedersehen werden. Kriebel: „Für uns ist jeder Wettkampf wichtig.“ In den Einzel-Konkurrenzen starten die Dahner Bundesliga-Gymnastinnen Marie Decker (AK 16 plus, gegen die aus der Bundesliga bekannten Oppauerinnen Nea-Sophie Stanger und Dominique Helfrich) und Marie Laux (20 plus).