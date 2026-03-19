Eine perfekte Saison ohne Niederlage streben die Basketballerinnen des TV Clausen an. Die Meisterschaft haben sie schon, der Pokalsieg ist das nächste Ziel.

Durch ein 55:50 (19:16, 28:25, 51:44) daheim über den Tabellenzweiten SG TSG Deidesheim/NW-Haardt sicherte sich Clausen vorzeitig den Meistertitel in der Basketball-Landesliga 2 und den Aufstieg in die Landesliga 1. „Dieser Erfolg war nicht geplant. In der Mannschaft haben wir eher Späßchen über eine mögliche Meisterschaft gemacht“, erzählt Abteilungsleiterin Katharina Langohr. Dass es doch für ganz oben reichte, hat auch mit der Rückkehr von Lisa Zimmermann nach einem Jahr bei den Thunderbolts Kaiserslautern und von Nina Stilgenbauer nach ihrem Mutterschutz zu tun. So wurde der Kader breiter, es konnte mehr gewechselt werden.

„Wir waren aufgeregt und angespannt, das haben auch die Zuschauer gesagt. Zuvor haben wir viel lockerer und befreiter gespielt“, sagt Langohr zum entscheidenden Match gegen die Spielgemeinschaft aus der Vorderpfalz. Obwohl die „Lady Comets“ generell Probleme gegen die großgewachsenen Gäste hatten und dadurch beim Zug zum Korb oft geblockt wurden, lagen sie vor dem letzten Viertel mit 51:44 vorne. Dass dann nur noch vier Punkte gelangen, erklärt die mitspielende Abteilungsleiterin so: „Wir waren kaputt und mussten nach dem 49:41 Hinspielerfolg auch eigentlich nicht mehr treffen, um am Ende beim direkten Vergleich vorne zu sein.“ Im letzten Liga-Saisonspiel am Samstag (17 Uhr) geht es gegen das punktlose Tabellenschlusslicht TV Kirchheimbolanden.

Im Final Four nicht so spannend machen

Im Final Four des Pfalzpokals in Kirchheimbolanden trifft Clausen am Samstag, 18. April, um 16 Uhr im Halbfinale erneut auf die SG TSG Deidesheim/NW-Haardt. „Diesmal wollen wir es nicht so spannend machen und auf jeden Fall ins Finale einziehen“, sagt Langohr. Den anderen Endspielteilnehmer ermitteln der TV Kirchheimbolanden und der Tabellenführer der Landesliga 1, die Thunderbolts Kaiserslautern. Das Finale steigt einen Tag später ab 14.30 Uhr.