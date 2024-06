Einen besonderen Abend erleben die Sommerintermezzo-Besucher am Sonntag, 30. Juni, in der Pirmasenser Festhalle: Die Deutschland-Premiere von „Tuvayhun – Beatitudes for a Wounded World“ mit Musik von Kim André Arnesen und Texten von Charles Anthony Silvestri geht über die Bühne. Ein Chor, ein Orchester und Solisten wirken mit.

Der Kammerchor des Immanuel-Kant-Gymnasiums, das Schüler-Ensemble, das vor über zehn Jahren von dem Dirigenten, Pianisten und Musikpädagogen Volker Christ gegründet wurde,