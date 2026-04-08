Der TuS Rumbach spielt in der B-Klasse Ost eine hervorragende Saison.

Der vor einem Jahr erst als Zweiter der C-Klasse Ost aufgestiegene Verein aus dem Wasgaudorf liegt auf Platz fünf. Bemerkenswert: Der TuS, der am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen Leimen mit 3:2 gewann, hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren, kehrte nur aus Waldfischbach-Burgalben (2:3), Merzalben (1:4) und Rodalben ohne Zähler wieder nach Hause zurück.

Neues Ziel

„Ich und wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Erreichten“, erzählt Spielertrainer Eugen Stapper. Wie aus der Pistole geschossen, nennt der 36-Jährige die Punktzahl, die sein Team vom ersten möglichen Abstiegsplatz trennt. Es waren vor dem Leimen-Spiel satte 28 zum Drittletzten, dem TuS/ DJK Pirmasens, jetzt sind es 31. Daher weiß auch Stapper: „Absteigen werden wir nicht mehr.“ Nun habe er „Platz drei bis acht“ als neues Ziel für Rumbach ausgegeben.

Darauf angesprochen, dass sein Team sogar noch eine kleine Aufstiegschance habe, wiegelt der Mann mit Landes- und Bezirksliga-Erfahrung (im Trikot des SV Schopp und des SV Herschberg) sofort und vehement ab. Die vier vor Rumbach stehenden Mannschaften (Waldfischbach-Burgalben, Münchweiler, Merzalben und Busenberg) hätten einen zu großen Vorsprung und zudem viel Qualität in ihren Kadern. Gleichwohl müssen Waldfischbach-Burgalben, Merzalben und Busenberg noch auf dem Grün im Langental antreten.

„Eingeschworener Haufen“

Für den TuS spielen neben Stapper noch drei Ex-Landesligaspieler der Sportfreunde Bundenthal, Cosmin Paina, Ionut-Cosmin Tatar und Timo Reinhardt. Der „Zuzu“ gerufene Tatar ist nach Einschätzung von Stapper „der beste Fußballer in der B-Klasse“. Der 30-Jährige, der früher für Luceafarul Oradea in der zweiten rumänischen Liga am Ball war, habe immer noch sehr viel Spaß am Fußball. Sein rumänischer Landsmann Paina (43) lief einst für den FK Clausen in der Verbandsliga auf.

Nach den Worten seines Trainers der beste Spieler der B-Klasse: Ionut-Cosmin Tatar. Foto: TuS

Entscheidend sei allerdings der Zusammenhalt im Kader. „Die Spieler geben in den Spielen alles“, betont Stapper. „Das ist ein eingeschworener Haufen.“

Zwei Derbys hintereinander

Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Rumbacher zum Derby beim SC Busenberg. Und nur zwei Tage später empfängt der TuS die Busenberger zum Rückspiel. „Zwei Derbys in nur zwei Tagen – das gibt es selten“, merkt Stapper dazu an. Diese Saison hat Rumbach noch keines der Wasgau-Derbys (gegen Hinterweidenthal II, Fischbach und Bruchweiler) verloren. „Und das soll auch so bleiben“, legt sich Stapper fest, wohl wissend, dass „Busenberg über brutale Qualität verfügt“.

Weitere Mittwochabendspiele in der B-Klasse Ost: SG Bruchweiler gegen FC Rodalben II 1:2, SV Hinterweidenthal II gegen TV/ SC Hauenstein II 4:2.

FUSSBALL IM KREIS

A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken: SG Rieschweiler II - SG Weselberg/Linden (Sonntag, 13.15 Uhr), FK Petersberg - TSC Zweibrücken II, SV Trulben - SV Martinshöhe, TV Althornbach - SV Hermersberg II, SVN Zweibrücken - SG Maßweiler/Höhmühlbach, FC Fehrbach - FK Clausen, TuS Erfweiler - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken (alle So., 15 Uhr), SV Lemberg - SG Heltersberg/ Geiselberg (So., 15.15 Uhr), Trulben - Fehrbach, Weselberg/Linden - Hermersberg II, Erfweiler - Lemberg (alle Mittwoch, 19 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: u. a. Viktoria Herxheim II - ASV Lug/ Schwanheim (Sonntag, 15.30 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: SV Lemberg II - SG Bruchweiler (Sonntag, 12.45 Uhr), SC Busenberg - TuS Rumbach, SV Ruhbank - SV Hinterweidenthal II, TuS/DJK Pirmasens - SV Erlenbrunn, SpVgg Waldfischbach-Burgalben - SV RW Pirmasens, FC Merzalben - TV/SC Hauenstein II, FC Fischbach - FC Rodalben II, FV Münchweiler - TuS Leimen (alle Sonntag, 15 Uhr), TuS Rumbach - SC Busenberg (Dienstag, 19 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: SV Battweiler II - SV Hornbach (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Hochstellerhof - SV Obersimten, SV Bottenbach - SV Martinshöhe II, SC Stambach - SV Gersbach, TuS Winzeln - SV Großsteinhausen, SV Ixheim - SG Knopp/ Wiesbach, FC Höheischweiler - Hilster SV, SSV Höheinöd - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle Sonntag, 15 Uhr), SV Gersbach - SV Hochstellerhof, Hilster SV - SV Martinshöhe II (beide Mittwoch, 19 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: u. a. SG Trippstadt/Schmalenberg II - TDSV Kaiserslautern (Sonntag, 13 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: TuS Rumbach II - SV 53 Rodalben (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Trulben II - SG Bruchweiler/Busenberg II (So., 13 Uhr), FC Dahn - SV Erlenbrunn II, SpVgg Ludwigswinkel - FC Hengsberg, FC Ruppertsweiler - SG Kröppen/Vinningen, Pirmasenser SV - SG Heltersberg/Geiselberg II (alle So., 15 Uhr), Ruppertsweiler - Dahn, Rumbach II - Bruchweiler/Busenberg II, Erlenbrunn II - Fehrbach II (alle Mittwoch, 19 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: SVN Zweibrücken II - Maßweiler/Höhmühlbach II, Ixheim II - Thaleischweiler (beide Sonntag, 13 Uhr), Wattweiler - Contwig II, Kleinsteinhausen - Petersberg II, Mittelbach - Großsteinhausen II, Höhfröschen/Rieschweiler III - Knopp/Wiesbach II (alle So., 15 Uhr), Knopp/Wiesbach II - Maßweiler/Höhmühlbach II (Dienstag, 19 Uhr)

C-Klasse Südpfalz Mitte: u. a. ASV Lug/Schwanheim II - SV Viktoria Herxheim III (Freitag, 19 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West: u. a. TSV Wilgartswiesen - SV Schweigen-Rechtenbach (Sonntag, 15 Uhr)