Unentschieden im Spitzenspiel der Frauenfußball-Verbandsliga: 1:1 (1:0) trennte sich der TuS Heltersberg vom bisherigen Tabellenführer SV Ober-Olm. Nun führt die SG Ingelheim/Drais (17 Punkte, ein Spiel mehr) vor Ober-Olm (16) und Heltersberg (14).

„Es war eine spannende Partie mit viel Kampf“, sagte Heltersbergs Co-Spielertrainerin Lisa Egelhof. Nadine Fols brachte den TuS mit ihrem achten Saisontor in der 22. Spielminute in Front. Die Führung hielt lange. Erst in Minute 79 glich Christina Geins für den DFB-Pokal-Teilnehmer aus Rheinhessen aus. Egelhof lobte TuS-Torhüterin Lena Hensel, die „ein paar super Paraden“ gezeigt habe.

SO SPIELTEN SIE

TuS Heltersberg: Lena Hensel - Melissa Schmitt, Wernert, Dauenhauer (46. Weidler), Hubele (87. Roscher) - Hecht, Egelhof, McGhee, Mitteregger - Zipp, Fols.