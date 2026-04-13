4:1 nach Toren und 4:1 nach Aluminiumtreffern zugunsten der FSG Wasgau endete in Hauenstein das Derby der Frauen-Verbandsliga gegen den TuS Heltersberg.

Die Konsequenz daraus: Die FSG setzt sich mit nun 20 Punkten weiter von der Abstiegszone in Richtung unteres Tabellenmittelfeld ab, derweil Heltersberg nun schon acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat.

„Wir haben zu viele Fehlpässe produziert. 90 Prozent kamen nicht an. Wir haben es zu selten über die Mittellinie geschafft und haben die Offensive der FSG nicht in den Griff bekommen“, analysierte Heltersbergs Trainerin Cassidy Mc Ghee die Partie auf dem Rasen des TV Hauenstein. Der Gegner sei „viel besser gewesen“. Die nach der Saison an Patrick Entenmann übergebende Mc Ghee stellte fest: „Mit der heute gezeigten Leistung wird es sehr schwer für uns, die Verbandsliga zu halten.“

Fußballerisch gute Torhüterin

Heltersbergs Torhüterin Lena Hensel schimpfte derweil, „sprach von einem „Grottenspiel“ ihres Teams. „Nach vorn kam nix. Außerdem haben wir kaum Zweikämpfe gewonnen“, sagte die Keeperin, die beim 1. FC Saarbrücken Regionalliga-Erfahrung gesammelt hatte. Sie zeigte eine starke Partie und versuchte, von hinten heraus zu dirigieren. Vor allem fußballerisch zeigte Hensel ihr Können im Spielaufbau. „Bis zur B-Jugend habe ich im Feld als Zehner gespielt“, erklärte sie. Nur beim Treffer von Saskia Bettler zum 4:1 machte Hensel keine gute Figur. Davor zeichnete sie sich vor allem bei Chancen von Annalena Seibel mehrfach aus.

„Heltersberg hat eine gute Torfrau“, lobte denn auch die am Samstag herausragende FSG-Stürmerin Annalena Kehrer . Und hätte eine Wahl zur Spielerin des Spiels stattgefunden, sie hätte diese überlegen gewonnen. Immer wieder riss die 21-jährige Fehrbacherin mit ihren Sprints Lücken in die gegnerische Abwehr, überzeugte mit klugen Pässen, und sie schoss das wichtige 2:1 für ihre Farben. „Mir hat in einigen Szenen die Präzision beim Abschluss gefehlt, aber wir sind nun alle sehr erleichtert“, sagte die angehende Polizistin.

Aus 0:1 wird 4:1

„Ja, es sieht nun gut aus“, befand denn auch Max Memmer, der Trainer der FSG Wasgau. Er zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Offensive und wünschte sich nur, dass alle verletzungsfrei den Rest der Saison bewältigen können.

In dem Match führte zunächst Heltersberg. Nach einem Lattentreffer der technisch starken und dynamischen FSG-Offensivspielerin Eva Gensheimer in der 16. Minute traf Johanna Hubele mit einem abgefälschten Schuss ins Tordreieck (22.). „Da hatte ich noch Hoffnung“, merkte TuS-Torhüterin Hensel später an. Doch dann setzten sich in einem sehr kampfbetonten Match immer mehr die FSG-Frauen durch. Gensheimer stellte noch vor der Pause auf 1:1. Dann machte Kehrer das 2:1 (54.). Es folgten weitere Alu-Treffer von Kehrer (27., 56.), Gensheimer (74.) und Heltersbergs Elisabeth Egelhof (73.). Die eingewechselte Saskia Bettler erhöhte auf 3:1 und 4:1 (81., 89.).