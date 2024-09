„Das war wichtig.“ So kommentierte der erleichterte Trainer des TuS Heltersberg, Ralf Assel, den 2:1 (1:1)-Sieg seines Teams am Sonntag in der Frauenfußball-Verbandsliga beim 1. FFC Ludwigshafen.

„ Ludwigshafen ist ein Aufsteiger, den wir schlagen müssen, um ihn in der Tabelle hinter uns zu lassen. Das ist uns auswärts und auf Kunstrasen gelungen“, stellte Assel die Bedeutung des Dreiers für den Abstiegskampf heraus. Die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Heltersbergerinnen hatten in der 13. Minute nach einem feinen Angriffszug die Riesenchance, 1:0 in Führung zu gehen, doch Luisa Mock vergab frei vorm FFC-Tor. Fünf Minuten geriet der TuS durch einen Treffer von Alishia Dost in Rückstand. Ein von Christina Zipp verwandelter Handelfmeter brachte das 1:1 zur Pause. Gleich nach dem Seitenwechsel gelang der aufgerückten Verteidigerin Tanja Roscher mit einem schönen Schuss das Siegtor. Der TuS bestimmte das Geschehen weitgehend, und wenn es doch mal eng wurde, war Torfrau Lena Hensel zur Stelle. Nächsten Samstag, 18 Uhr, geht es in Heltersberg gegen den Ex-Zweitligisten Niederkirchen.

