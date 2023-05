Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder mit Wolfgang Karg als Vorsitzenden geht der TuS/DJK in die nächsten beiden Jahre. Bei der Generalversammlung am Freitag wurde fast die komplette Vorstandschaft in ihren Ämtern bestätigt.

„Das bestätigt die sehr gute Arbeit und Zusammenarbeit im Ausschuss“, kommentierte der 2018 erstmals als Vorsitzender gewählte Karg das Wahlergebnis der 35 anwesenden Mitglieder.