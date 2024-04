Das mehrfach verzögerte Bauprojekt des Pirmasensers Manfred Schenk in der Turnstraße ist fertig.

Dort betreibt die Firma Pro Seniore künftig eine Wohnresidenz und eine Tagesbetreuung für Senioren. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, stehen in dem neuen Komplex 28 altersgerecht gestaltete Appartements zur Verfügung. Pro Seniore bietet dort betreutes Wohnen an. Die Firma aus Saarbrücken ist ein privater Betreiber von Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland. In Pirmasens ist das Unternehmen bekannt durch seine Einrichtung in der Münzgasse, die nur wenige Meter von der neuen Anlage in der Turnstraße entfernt ist. Pro Seniore hat mitgeteilt, dass zum Monatswechsel, also am kommenden Dienstag, Bauherr Manfred Schenk die Wohnresidenz an die neuen Eigentümer übergeben wird.

Das Mehrparteiengebäude wurde laut Pro Seniore im sogenannten Teileigentum errichtet. Das bedeutet, es gehört nicht einem großen Investor, sondern verschiedenen Käufern, die gemeinsam eine Eigentümergemeinschaft bilden. Die Käufer werden laut Pro Seniore bei der Belegung der Wohnresidenz bevorzugt berücksichtigt, falls sie dort selbst einziehen möchten. Vertreten wird die Eigentümergemeinschaft von der ImmoGlobe Verwaltungs GmbH. Die Räume der Tagespflege befinden sich im Erdgeschoss und die Wohnungen in den oberen Stockwerken. Bald sollen die ersten Mieter in der Turnstraße einziehen können, heißt es weiter.

Für das Bauprojekt hatte Schenk fast eine ganze Häuserzeile in der Turnstraße abreißen lassen. 14 Wohnungen im gehobenen Preissegment mit Tiefgarage waren bei Baubeginn geplant. Dann disponierte Schenk um und fand in Pro Seniore einen neuen Geschäftspartner. Ursprünglich sollte das Projekt schon 2022 abgeschlossen sein.