Der Nachwuchs von renommierten Vereinen kommt zur SG Bruchweiler.

Die SG Bruchweiler spielt am Samstag auf eigenem Rasen gegen den 1. FC Kaiserslautern, Racing Straßburg, den Karlsruher SC, die SV Elversberg, den 1. FC Saarbrücken, den SV Wehen Wiesbaden und Astoria Walldorf. Klar, dass da nicht von Herrenfußball die Rede ist. Es geht um ein E-Jugend-Turnier ab 11 Uhr unter der Regie von „Back3 global sports“ in Zusammenarbeit mit der SGB.

„Die teilnehmenden Vereine äußerten den Wunsch, ihrem Nachwuchs extrem viel Spielzeit zu geben. Deshalb werden wir im Modus ,Jeder gegen jeden’ spielen“, erklärt Florian Müller, der Back3 global sports leitet und derzeit Spielertrainer des Bruchweiler Herrenteams in der B-Klasse ist. Gespielt wird mit sechs Feldspielern und einem Torwart quer über den Platz. So können stets zwei Begegnungen zeitgleich stattfinden. Nach den 28 Begegnungen bestreiten die U11-Kicker entsprechend ihrer erspielten Position die endgültige Platzierung. Das heißt, der Achtplatzierte spielt gegen den Siebten, der Sechste gegen den Fünften, bis schließlich im Finale der Tabellenzweite den Ersten fordert.