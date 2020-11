Jochen Werle will Vorsitzender des Westpfalz-Turngaus werden. Der 47-jährige Hermersberger stellt sich beim Gauturntag am Freitagabend als Nachfolger des seit 2006 amtierenden, nun nicht mehr kandidierenden Pirmasensers Wolfgang Klys zur Wahl. Der wohl einzige Kandidat ist Vorsitzender des Turnerbunds Hermersberg, Chef der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben und arbeitet als Büroleiter des SPD-Landtagsabgeordneten Alexander Fuhr. Im Westpfalz-Turngau sind 51 Vereine mit insgesamt 11.800 Mitgliedern aus dem Landkreis Südwestpfalz sowie den Städten Pirmasens und Zweibrücken zusammengeschlossen. Wegen der Corona-Pandemie diskutieren und votieren die Delegierten beim Gauturntag erstmals in Form einer Videokonferenz.