Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Hauptstraße hat am Montagabend die Polizei beschäftigt. Mehrere Passanten informierten um kurz vor 21 Uhr die Einsatzkräfte über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Bereich eines Drogeriemarktes. Zeugenangaben zufolge soll auch Pfefferspray und ein Messer im Spiel gewesen sein. Die herbeigeeilten Beamten konnten zwar keine Schlägerei mehr feststellen. Sie kontrollierten jedoch am Schlossplatz mehrere Personen, die sichtlich außer Atem waren. Bei einer Person wurde ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Den Störern wurden Platzverweise erteilt, das Einhandmesser wurde beschlagnahmt. Ein Verfahren gegen den Träger des Messers wurde eingeleitet.