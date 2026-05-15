Für die Sanierung der Tuchbleichstraße in Erlenbrunn ist die letzte Hürde genommen: Die Stadtspitze kann dafür Aufträge im Wert von 1,24 Millionen Euro vergeben.

Der für den Straßenbau zuständige Bürgermeister Michael Maas kündigte im Stadtrat an, dass die Sanierung der Tuchbleichstraße in dem Pirmasenser Vorort zwischen der Erlenstraße und dem Simter Weg im nächsten Jahr erfolgen soll. Fahrbahn, Gehwege, Entwässerung und Straßenbeleuchtung werden erneuert.

Vor dem Straßenausbau wird die Stadt in diesem Jahr auf 290 Metern den Abwasserkanal und mehrere Hausanschlüsse sanieren, die Stadtwerke werden die Wasserleitung erneuern. Mit der Vergabeermächtigung kann nun im ersten Schritt die Ausbauplanung beauftragt werden. Finanziert wird die Straßensanierung über das Ausbauprogramm 2026 bis 2030.