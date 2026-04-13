Bei den südwestdeutschen Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaften der Senioren in Rheinböllen hat der TTC Steinalben den Ü60-Titel geholt.

Wie im Seniorenbereich üblich, hatte der TTC Steinalben Gastspieler im Team. Mit Andreas Achternbosch war gar ein Mann aus dem nordhessischen Besse dabei, der eine hohe Spielqualität mitbringt. Zudem spielten Andreas Czech (TV Colgenstein) und Hans-Jörg Klump (TTC Weinheim). Bernd Zimmermann war somit der einzige Spieler vom TTC Steinalben. „Mit Andreas Achternbosch war die Lage für uns viel entspannter“, sagte Zimmermann, wobei auch ohne den Hessen ein Sieg bei der Südwestmeisterschaft möglich gewesen wäre. „Es wäre aber ohne ihn deutlich enger geworden“, schätzte Zimmermann, der im Vorjahr noch beim Herren-Verbandsoberligisten SG Waldfischbach spielte.

Nachdem die Mannschaft aus dem saarländischen Illtal kurzfristig abgesagt hatte, spielte Steinalben zuerst gegen den SSV Hattert, gab in der gesamten Partie nur einen Satz ab und siegte mit 4:0. Nachdem der TTC GW Zewen in der zweiten Turnierpartie gegen Hattert ebenfalls gewonnen hatte (4:1), kam es zu einem echten Finale. Steinalben setzte sich auch hier mit 4:0 durch.

Bei der deutschen Meisterschaft rechnet sich Zimmermann jedoch keine großen Chancen aus. Seine Mannschaft belegte im Vorjahr den letzten Platz, war damals allerdings noch etwas schwächer aufgestellt. Zimmermann: „Ich denke, dass wir nach den Spielstärkewerten die schwächste Mannschaft sind. Wir wollen uns aber gegenüber dem Vorjahr verbessern.“