Die Damen des TTC Pirmasens haben sich mit einem 8:2-Sieg im Nachholspiel gegen die DJK SV RW Finthen zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Tischtennis-Oberliga Südwest gesichert.

„Neda Ghaffari und ich sind mit einem guten Doppel gestartet. Dieser Punkt kam sehr unerwartet“, sagte die Waldfischbacherin im TTC-Team, Luisa Baumann, und sprach von einem Türöffner zum Sieg gegen die Gäste aus Mainz. Diese waren nur zu dritt angereist, gaben damit ein Doppel und zwei Einzel kampflos ab. Pirmasens trat weiterhin ohne die inzwischen zum zweiten Mal Mutter gewordene Mannschaftsführerin Monika Kiefer und auch ohne die privat verhinderte Vize-Pfalzmeisterin Anika Links an.

Die 2:0-Führung nach den Doppeln baute die Luxemburgerin Jona Schroeder mit einem deutlichen Drei-Satz-Sieg gegen Andrea Weihberg aus. In der Folge sollten nur noch Bettina Schmidt (0:3 gegen Finthens Topspielerin Daniela Fetzer), und Ghaffari (0:3 gegen Anke Hellert) den Kürzeren ziehen. Alle Spielerinnen trugen mindestens einen Einzelzähler zum Sieg bei.

Durch ihren fünften Saisonsieg liegen die Pirmasenserinnen mit jetzt 13:17 Punkten drei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsrang, den aktuell Finthen (10:18) belegt. Die TTC-Damen haben es selbst in der Hand, mit einem Sieg in ihrem letzten Saisonspiel am 22. April gegen den Tabellenletzten, den 1. FC Saarbrücken-TT II, den Klassenverbleib zu sichern.