Den Damen des 1. TTC Pirmasens liegen die Topteams der Tischtennis-Oberliga Südwest. Auf den 8:2-Sieg bei Spitzenreiter TTC Mülheim-Urmitz II folgte nun ein 6:4-Erfolg beim Tabellenzweiten SV Windhagen.

Die Pirmasenserinnen mussten die Reise in den Westerwald ohne die bei den deutschen U18-Meisterschaften in Chemnitz spielende Jona Schroeder antreten. Dennoch gelangen zum Auftakt zwei Siege in den Doppeln. Dann folgten gleich drei Niederlagen in den Einzeln. Im einzigen Fünf-Satz-Match des Tages musste sich Anika Links mit 10:12 im entscheidenden Durchgang geschlagen geben. Für den 3:3-Ausgleich sorgte Bettina Schmidt.

Mit einem „Schlussspurt“, drei Drei-Satz-Erfolgen von Monika Kiefer, Bettina Schmidt und Luisa Baumann, sicherte sich der TTC den Auswärtssieg. Mit jetzt 14:14 Punkten hat es Pirmasens wieder in der eigenen Hand, den Oberliga-Verbleib zu sichern. Dazu benötigt der TTC nur noch einen Punkt aus den beiden restlichen Partien am kommenden Wochenende beim TTC Riedelberg (Samstag, 18 Uhr) und gegen die TSG Zellertal (Sonntag, 12 Uhr, Husterhöhschule).

Schroeder bleibt ohne DM-Sieg

Jona Schroeder blieb bei der U18-DM sowohl im Einzel, wo sie alle drei Gruppenspiele verlor, als auch im Doppel sieglos.

SO SPIELTEN SIE