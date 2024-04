Es sieht ganz danach aus, als sollte der TTC Nünschweiler auch nächste Saison der Tischtennis-Oberliga angehören.

„Wir sind jetzt mit einem Bein gesichert“, kommentiert TTC-Kapitän Thomas Veith die Lage nach dem 7:3-„Pflichtsieg“ am Samstag beim Tabellenvorletzten TuS Weitefeld-Langenbach und der 3:7-Niederlage tags darauf beim Tabellendritten TTF Frankenthal. Die letzten drei Teams der Elfer-Liga steigen ab, der Viertletzte muss in die Relegation. Schlusslicht DJK Heusweiler (2:32 Punkte) und Weitefeld-Langenbach (9:25) können das auf Rang fünf liegende Nünschweiler (16:18) nicht mehr einholen, Mündersbach/Höchstenbach (11:23) und Wirges (13:23) dagegen noch. Der TTC hat noch zwei Heimspiele gegen Finthen und Schlusslicht Heusweiler sowie zum Abschluss die Partie in Oggersheim. Veith: „Wir müssen noch einen Sieg landen.“

„Tag zum Vergessen“

Dass die Südwestpfälzer erfolgreich von der Reise in die Westerwald-Gemeinde Weitefeld zurückkehrten, lag nicht zuletzt daran, dass Spitzenspieler Fabian Freytag wieder fit ist. Freytag und Rouven Niklas holten im vorderen Paarkreuz optimale vier Einzelpunkte, auch die Nummer vier des TTC, Marcel Dohmen, siegte zweimal. Käpt’n Veith dagegen hatte nach eigenen Worten „einen Tag zum Vergessen“, unterlag zwei Ersatzspielern des TuS jeweils im fünften Satz. Veith: „Das muss ich eigentlich gewinnen.“ Wenigstens im Doppel mit Freytag ging der Routinier als Sieger von der Platte.

Am Sonntag in Frankenthal führte Nünschweiler nach den Doppeln mit 2:0, aber in den Einzeln punktete dann nur noch Freytag, der sich gegen Peter Beranek, den Doppel-Europameister der Senioren 55 von 2022, in fünf Sätzen durchsetzte. Veith sagte, er sei im letzten Einzel gegen Max Bury „im fünften Satz platt gewesen“, schließlich sei er zuvor zwei Wochen krank gewesen.

Begehrter Freytag

Angesichts des fast sicheren Oberliga-Verbleibs ist ein Blick auf den Kader der nächsten Saison erlaubt. „Fabian Freytag ist natürlich bei anderen Vereinen begehrt. Ich hoffe aber, dass er bleibt und dass wir alle zusammenbleiben“, sagt Veith zu diesem Thema. Freytag kommt auf eine Bilanz von 19:7 Siegen im vorderen Paarkreuz.

SO SPIELTEN SIE

TuS Weitefeld-Langenbach - TTC Nünschweiler 3:7. Richter/Röhrig - Freytag/Veith 3:11, 8:11, 8:11; Meyer/Ennenbach - Niklas/Dohmen 9:11, 11:5, 11:6, 6:11, 11:5; Paul Richter - Rouven Niklas 7:11, 4:11, 11:13; Felix Meyer - Fabian Freytag 6:11, 8:11, 13:15; Jonas Röhrig - Marcel Dohmen 4:11, 6:11, 11:8, 6:11; Robin Ennenbach - Thomas Veith 5:11, 11:8, 5:11, 11:3, 11:3; Richter - Freytag 8:11, 4:11, 8:11; Meyer - Niklas 9:11, 9:11, 4:11; Röhrig - Veith 11:6, 7:11, 11:9, 4:11, 11:4; Ennenbach - Dohmen 10:12, 5:11, 6:11

TTF Frankenthal - TTC Nünschweiler 7:3. Bury/Engel - Niklas/Dohmen 9:11, 9:11, 7:11; Stofleth/Beranek - Freytag/Veith 5:11, 11:13, 7:11; Christian Stofleth - Niklas 11:5, 11:8, 11:8; Peter Beranek - Freytag 12:10, 10:12, 11:9, 2:11, 5:11; Max Bury - Dohmen 14:12, 11:5, 11:5; Maurice Engel - Veith 11:9, 13:11, 11:7; Stofleth - Freytag 8:11, 5:11, 11:7, 11:5, 11:2; Beranek - Niklas 11:8, 11:8, 11:8; Bury - Veith 7:11, 11:8, 11:9, 7:11, 11:4; Engel - Dohmen 12:10, 6:11, 11:6, 11:4.