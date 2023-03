Der TTC Nünschweiler, aktuell Vorletzter der Tischtennis-Oberliga mit 7:19 Punkten, steht vor einem für den Abstiegskampf ganz wichtigen Heimspiel. Am Sonntag, 14 Uhr, geht es gegen den TTC Oggersheim, der mit 10:14 Zählern den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Benjamin Haag sprach mit Nünschweilers Nummer zwei, Ex-Pfalzmeister Henry Wiche.

Herr Wiche, Sie waren lange verletzt. Wie schwer war die Zeit, und was fehlt Ihnen noch, um in Bestform zu kommen?

Die Zeit war extrem schwer. Über ein Jahr konnte mir kein Arzt, Orthopäde oder Physiotherapeut sagen, was das Problem ist. Jetzt habe ich aber fast keine Schmerzen mehr, das Vertrauen in meinen Körper kommt langsam zurück. Von Woche zu Woche bekomme ich mehr Spielpraxis.

Der Zuschauerzuspruch war für Tischtennis-Verhältnisse in Nünschweiler immer enorm. In dieser Saison ist es weniger Publikum. Warum?

Das liegt wohl an zwei Faktoren: Wir spielen das vierte Jahr in der gleichen Liga, und wir konnten bis auf zwei Ausnahmen bisher nicht in bester Aufstellung antreten. Da die nächsten Wochen aber entscheiden, ob wir die Liga halten oder nicht, gehen wir davon aus, dass die Halle wieder voll ist.

Die Chancen am Sonntag?

Die sind gut. Fabian, Marcel und Thomas sind in guter Form. Zudem haben wir die wichtigen Spiele bei uns in Nünschweiler immer für uns entschieden.