Tischtennis-Oberligist TTC Nünschweiler hat sich für die kommende Saison verstärkt. Vom ASV Höringen (2. Pfalzliga West) kommt Marcel Dohmen, der in der abgelaufenen Runde 33 seiner 36 Einzel im vorderen Paarkreuz gewann.

„Geplant ist, dass er in der zweiten Mannschaft auf Position eins spielt, dort ungefähr die Hälfte der Spiele macht und die andere Hälfte bei uns“, informiert Nünschweilers Spitzenspieler Henry Wiche. So wolle man auch den Aufstieg der zweiten Garde von der Bezirksoberliga in die 2. Pfalzliga West realisieren. Nachdem in der abgebrochenen Saison immer mal wieder ein Spieler verletzungsbedingt ausfiel, wollte Nünschweiler für sein Oberligateam zudem einen weiteren Ersatzspieler neben Routinier Dietmar Lang verpflichten.

Baumann nach Pirmasens

Zu den Oberliga-Damen des TTC Pirmasens wechselt Luisa Baumann von der TSG Kaiserslautern. Die Waldfischbacherin, die auch als Schülerwartin des Pfälzischen Tischtennisverbandes tätig ist, hatte für die TSG in der abgelaufenen Runde sowohl in der Oberliga als auch in der Pfalzliga gespielt.