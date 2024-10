Drittes Saisonspiel, dritte Klatsche für den TTC Nünschweiler in der Tischtennis-Oberliga. Dieses Mal gab es ein 1:9 bei der TSG Kaiserslautern II.

„Wie erwartet, war es in dieser Aufstellung schwierig“, sagte Nünschweilers Kapitän Timo Schultz, in dessen Team neuerlich Spitzenspieler Fabian Freytag fehlte. Henry Wiche schlug etwas überraschend Kaiserslauterns Spitzenspieler Lasse Becker, der bereits in der Dritten Bundesliga an die Platte ging. „Henry hat ein gutes Spiel gemacht. Am Ende war Lasse Becker ganz raus. Er hat es dann sicher heimgefahren“, kommentierte Schultz das 11:7, 6:11, 8:11, 11:7, 11:3 von Angriffsspieler Wiche. In den Partien von Marcel Dohmen und Rouven Niklas gegen TSG-Nachwuchsspieler Nikita Kovtun seien weitere Teampunkte drin gewesen. Gegen den Peruaner Adrian Rubinos Castillejo waren Wiche und Schultz chancenlos. Das Fazit von Schultz: „Ein, zwei Spiele wären mehr drin gewesen. Gewinnen konnten wir das heute nicht.“ Für den TTC geht es am 26. Oktober (18.30 Uhr) mit der Partie beim RSV Klein-Winternheim weiter.

SO SPIELTEN SIE