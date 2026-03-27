Oberligist TTC Nünschweiler hat jetzt einen Unterbau in der 1. Pfalzliga. Die zweite Mannschaft wurde Meister mit 36:0 Punkten.

Die geeigneten Akteure für einen Aufstieg seiner zweiten Mannschaft in die 1. Pfalzliga hatte Oberligist Nünschweiler schon längere Zeit gehabt. Der Weg zur Meisterschaft in der 2. Pfalzliga West war jedoch immer wieder versperrt, weil das Team öfter mal nicht in bester oder zumindest in guter Besetzung angetreten war. Vor der Saison 2025/26 machte der TTC dann ernst.

„Wir wollten jetzt aufsteigen, weil wir einen Unterbau für die erste Mannschaft brauchen. Die 2. Pfalzliga West ist dafür eine Liga zu tief, auch wenn wir Talente verpflichten wollen. Wir wollten schon im Vorjahr aufsteigen, auch im Hinblick darauf, dass bald die Vierermannschaften eingeführt werden“, erklärt Thomas Veith (46), der lange Jahre Kapitän des Oberligateams war und nun Mannschaftsführer von Nünschweiler II ist. Im Spieljahr 2024/25 blieb nach einer völlig verkorksten Hinrunde nur der fünfte Platz in der Abschlusstabelle.

Einer kommt aus München

Das sollte sich nicht wiederholen. Veith: „Die Hauptaufgabe für mich war, die richtigen Spieler zu den wichtigen Spielen dabei zu haben. Da haben auch Spieler wie Philipp Schmidt geholfen, der in München wohnt und einmal im Monat zu Hause in Vinningen ist. Das hat immer gut gepasst, auch wenn er wenig gespielt hat.“ Insgesamt kamen elf Spieler zum Einsatz. Thomas Veith, Lars Wolf, Dietmar Lang, Tobias Mayer und Nachwuchsspieler Gabriel Sikora spielten konstant mit, Rouven Niklas und Marcel Dohmen wurden punktuell eingesetzt.

„Wir wollen Talente an unseren Verein binden. Ihnen können wir anbieten, in der 1. Pfalzliga vorne zu spielen und auch Einsätze in der Oberliga zu bekommen“, sagt Veith. Auch der elfjährige Lian Butz, aktuell Nummer 20 der deutschen Jahrgang-2014-Rangliste, könnte dann eine Rolle spielen. Veith: „Für Lars Wolf, Rouven Niklas und mich ist es auch schöner, in der 1. Pfalzliga zu spielen, obwohl die 2. Pfalzliga West in diesem Jahr gerade im vorderen Paarkreuz sehr stark war.“ Der aus Rieschweiler-Mühlbach stammende, mit seiner Familie in Heidelberg wohnende SAP-Mitarbeiter merkt scherzhaft an, dass er künftig einiges an Fahrtwegen spare: „In der 1. Pfalzliga haben wir dann auch Auswärtsspiele in der Vorderpfalz. Das ist für mich dann nicht so weit.“

Doch kein „Endspiel“

In der für Nünschweiler bereits abgeschlossenen Saison war der TTC Kreimbach-Kaulbach der größte Widersacher. Bis wenige Wochen vor Saisonende lief alles auf ein Endspiel gegen das Team aus dem Kreis Kusel hinaus, weil der Abstand nur zwei Punkte betrug. „Dass Kreimbach dann gestolpert ist, hat Druck herausgenommen. Aber es war auch schade, weil es ein Highlight gewesen wäre“, stellt Veith fest. In der Hinrunde gewann Nünschweiler mühevoll mit 9:6, im dann bedeutungslosen Rückspiel wurde es ein klares 9:2. So wurde Nünschweiler II mit 36:0 Punkten makelfrei Meister.

Wie geht’s weiter? „Tobias Meyer macht eine Fortbildung. Da müssen wir schauen, dass wir einen Ersatzmann haben. Optimal wäre es natürlich, wenn die Oberligamannschaft Verstärkung bekommt und ein Spieler zu uns runterkommt“, sagt Veith. Er sehe seine Mannschaft aber auch so bereits für die kommende Saison gewappnet: „Wir müssen uns in der 1. Pfalzliga nicht verstecken.“