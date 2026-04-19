Der TTC Hauenstein schlägt nächste Saison in der 2. Pfalzliga auf. Ein 9:2 gegen den TV Höheinöd brachte die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und damit den Aufstieg.

Es stand 8:2 für Gastgeber Hauenstein am Freitag um 22.10 Uhr in der kleinen Sporthalle der Grundschule Hauenstein. Oleksii Sapronov hatte die ersten beiden Sätze gegen den Höheinöder gewonnen, führte im dritten Durchgang mit 10:8 und schlug zum Matchgewinn auf. Der sehr schnelle und bewegliche Ukrainer mit der starken Vorhand machte gleich wieder so viel Druck, dass sich Carbon beugen musste. Sapronov riss die Arme überglücklich nach oben, denn er hatte nicht nur dieses Einzel gewonnen und den Mannschaftssieg im letzten Saisonspiel perfekt gemacht, sondern damit dem TTC auch die Meisterschaft in der Bezirksoberliga gesichert. Der strahlende Sapronov nahm eine Gratulation nach der anderen von Spielern und Zuschauern entgegen, verschwand kurz darauf im Umkleideraum und kehrte mit einer ukrainischen Fahne um die Schultern immer noch jubelnd in die Halle zurück. Dann stellte sich der 23-Jährige mit seinen Vereinskollegen fürs Meisterfoto auf.

„Oleksii hat sich von der Vor- zur Rückrunde extrem gesteigert“, lobte Hauensteins Kapitän und Teamsenior Patrick Königsamen (61) den auf dem Hermersbergerhof wohnenden Ukrainer nach seiner ersten Saison beim TTC. „Er kommt dreimal die Woche mit dem Ruftaxi zum Training nach Hauenstein, einer von uns bringt ihn dann zurück, weil dann kein Ruftaxi mehr fährt“, erzählte Hauensteins Nummer eins, Marco Fain. Er hatte im Einzel nicht seinen besten Tag und verlor nach klar gewonnenem Doppel mit Sapronov beide Duelle im vorderen Paarkreuz gegen Manuel Carbon und Thomas Höh. Fain: „Im Hinspiel hab’ ich noch alles gewonnen.“

Kopf-an-Kopf-Rennen

Doch das fiel überhaupt nicht ins Gewicht, weil seine Mannschaftskameraden gegen die ohne ihre etatmäßige Nummer drei angetretenen Höheinöder zuverlässig punkteten. Neben Sapronov waren dies Adrian Wengert und Mario Friedrich im mittleren sowie Patrick Königsamen und Markus Grünenwald im hinteren Paarkreuz. An diesem Abend nicht dabei: der einige Male auf Position zwei eingesetzte Philipp Schack.

Die Hauensteiner mussten im 18. und letzten Rundenspiel den 16. Sieg einfahren, um im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den BTTF Zweibrücken die Nase vorn zu behalten. Die beiden Teams kamen am Ende auf 37:3 Punkte, im Spielverhältnis war Hauenstein jedoch deutlich besser. „Hääschde“ hatte zum Saisonstart mit 7:9 gegen die Bickenalbtaler Tischtennisfreunde verloren, dann – bis auf das 8:8 bei Waldfischbach II Mitte März – alles gewonnen, darunter auch das Rückspiel in Zweibrücken (9:5). Und der Titelrivale leistete sich mit dem 8:8 gegen Hauensteins Abschlussgegner Höheinöd den entscheidenden Patzer.