Ein bitteres Viertelfinal-Aus erlebte das Damenteam des TTC Höhfröschen um Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer bei der deutschen Pokalmeisterschaft der Verbandsklassen.

Escape Room spielten die Höhfröschenerinnen, wenn sie an den Pokalmeisterschaftstagen mal nicht in der Sporthalle im westfälischen Hamm waren. „Wir haben eine Ferienwohnung gebucht. Es ist schön, auch mal Zeit zusammen zu verbringen. Das hätte man in einem Hotel so nicht“, erzählte Krämer vom Drumherum beim großen Turnier der Pokalsieger der Landesverbände, für das sich Höhfröschen als beste Mannschaft der Pfalz qualifiziert hatte.

Der TTC spielte, basierend auf die Punkte der im Einzel und Doppel ungeschlagenen Tanja Krämer, eine starke Gruppenphase. Beim 4:1-Auftakterfolg am Donnerstag (Fronleichnam) gegen den TTC Karlsruhe-Neureut holte ihre Tochter Trixi Krämer einen knappen Einzelsieg gegen Alina Bertelsmeier. Es folgte die wohl wichtigste Partie fürs Weiterkommen, das 4:1 gegen den Vertreter Berlins, den Köpenicker SV Ajax. Gegen den Pokalsieger von Mecklenburg-Vorpommern, den TSV Rostock Süd, wählte der TTC dann eine ganz andere Aufstellung. Mit Trixi Krämer auf der Spitzenposition, Julia Ehrhard im Einzel und Stefanie Hess, die ein Doppel mit Michelle Stegner bildete, gelang der dritte 4:1-Sieg. Gegen die DJK Franz-Sales-Haus Essen gab es zum Abschluss der Gruppenphase, als Höhfröschen bereits das Weiterkommen gesichert hatte, eine knappe 3:4-Niederlage.

„Falsche Aufstellung“

„Im Viertelfinale war leider keines der verlorenen Spiele knapp. Wir haben die falsche Aufstellung gewählt“, sagte Tanja Krämer zum 3:4 am Samstag gegen den TSV Watenbüttel (Niedersachsen). Sie trat mit ihrer Tochter Trixi und Julia Ehrhard zu der Partie an. In gewohnter Manier gewann die amtierende deutsche Mixed-Meisterin gegen das Team aus Braunschweig zwei Einzel und war auch im Doppel an der Seite ihrer Tochter erfolgreich. Abgesehen von einem Satzgewinn von Trixi Krämer gegen Watenbüttels Pia Rempe gab es in den übrigen Partien aber mal so gar nichts zu holen. Tanja Krämers Hoffnung auf den Einzug ins Halbfinale erfüllte sich daher nicht.