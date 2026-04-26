Durch ein 10:0 gegen den TTSV Saarlouis-Fraulautern ist der TTC Höhfröschen in die Damen-Tischtennis-Oberliga aufgestiegen. Auch der TTC Pirmasens hat Grund zur Freude.

„Damit hatten wir nicht gerechnet. Uns war zwar klar, dass wir mit Tanja Krämer fast gar nicht verlieren können, aber mit einem Sieg in dieser Höhe hatten wir nicht gerechnet“, sagte Höhfröschens Sportwart Heiko Dreßler zu der optimalen Ausbeute des Teams um Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer. Ein Sieg des Pfalzligameisters gegen den bis dato ohne Verlustpunkt durch die Saison marschierten Saarlandligameister wäre, so Dreßler, aber auch ohne die amtierende deutsche Mixed-Meisterin möglich gewesen.

Tanja Krämer und ihre Tochter Trixi gaben im vorderen Paarkreuz ebenso wie Stefanie Hess und Michelle Stegner im hinteren Paarkreuz nicht einen Satz ab. Es ging zwar einige Male in die Satzverlängerung, doch da hatten die von einigen Fans unterstützten Südwestpfälzerinnen immer das bessere Ende für sich.

„Für uns war das ein schöner Tischtennisabend, an dem wir im Nachgang noch schön feiern konnten. Es ist davon auszugehen, dass wir in der kommenden Saison auch gegen Fraulautern spielen“, verweist Dreßler darauf, dass wohl noch einen Platz in der Oberliga Südwest für den Ex-Zweitbundesligisten aus dem Saarland frei ist.

Pirmasens steigt nicht ab

Eine freudige Nachricht gab es derweil für den TTC Pirmasens. Als Tabellenachter der 1. Herren-Pfalzliga hätten die Pirmasenser eigentlich in die Relegation gemusst. Das jedoch bleibt nunmehr erspart. Verbandsspielleiter Peter Stephan gab am Freitag bekannt, dass die Relegation zur 1. Pfalzliga am 9. Mai aufgrund verschiedener Entwicklungen (darunter der Rückzug der TSG Kaiserslautern III aus der Verbandsoberliga) entfällt.

Auch die Relegation zur 2. Pfalzliga West ist gestrichen. So begleiten die BTTF Zweibrücken als Vizemeister der Bezirksoberliga den punktgleichen Meister TTC Hauenstein ohne Entscheidungsspiel hoch in die 2. Pfalzliga.