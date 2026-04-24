Der TTC Höhfröschen spielt am Samstag um den Aufstieg in die Damen-Oberliga. Die Endstation soll dies für die „Frösche“ noch nicht sein.

„Wir müssen nach dem Regelwerk die Relegation spielen, hat uns der Klassenleiter gesagt“, erklärt TTC-Sportwart Heiko Dreßler vor der Partie von Pfalzliga-Meister Höhfröschen am Samstag (19 Uhr) gegen den früheren Zweitbundesligisten TTSV Saarlouis-Fraulautern, der mit 36:0 Punkten Saarlandliga-Meister wurde. Denn die Partie im saarländischen Ottweiler wird sehr wahrscheinlich auch deshalb gar nicht sonderlich von Bedeutung sein, weil der Verlierer über eine weitere Relegationsrunde den Oberliga-Platz ergattern kann. Diese jedoch kann nicht stattfinden, weil die beiden hierfür eigentlich qualifizierten Gegner, der TTC Klingenmünster als Achter der Oberliga Südwest und die SG Kirchberg/Rhauen als Vizemeister der rheinländisch-rheinhessischen Verbandsliga, ihre Teilnahme an der Relegation abgesagt haben. „Daher gehe ich davon aus, dass wir so oder so aufsteigen“, sagt Dreßler und fügt hinzu: „Wir sind schon auf der Suche nach Spielerinnen. Tanja Krämer schaut sich um, aber es ist schwer, Spielerinnen dazuzugewinnen.“

Noch Spielerinnen für die Oberliga gesucht

Sportlich geht Höhfröschen als Favorit in die Partie gegen Saarlouis-Fraulautern, weil Tanja Krämer, die 29-fache Nationalspielerin und amtierende deutsche Meisterin im Mixed, weit über dem Niveau der Gegnerinnen aus dem Saarland spielt und somit drei Punkte, zwei Einzel und ein Doppel, so gut wie sicher auf der Habenseite sind. Mit Krämers Tochter Trixi, Ex-Oberligaspielerin Michelle Stegner und Julia Ehrhard haben die Höhfröschener ein starkes Team beisammen.

„Wir würden es als Verein unterstützen, wenn wir in dann auch in die Regionalliga gehen“, sagt Dreßler und blickt bereits ein weiteres Jahr in die Zukunft. Dazu sei aber eine Verstärkung im Spitzenpaarkreuz notwendig: „Es wird auch davon abhängen, wie sich Trixi Krämer weiterentwickelt. Ohne Verstärkung wird es aber auch schon in der Oberliga schwer. Falls wir keine Verstärkung bekommen, können wir aber auch mit einem Platz im Tabellenmittelfeld sehr gut leben. Die Oberliga ist schon stark.“

Tanja Krämer wird Herren künftig wohl öfter fehlen

Auch bei Höhfröschens Herren gehen die Planungen für die kommende Saison voran. „Wir wissen nicht, wie oft Tanja Krämer bei uns spielt, wenn die Damen aufsteigen“, sagt Dreßler. Die Mannschaft um ihn und Tanja Krämer (35:1 Siege) erreichte in der gerade abgelaufenen Saison den vierten Platz in der 2. Pfalzliga West, spielte lange um den Aufstieg mit. „Ohne Tanja wird es schwer. Wir würden uns über Verstärkungen freuen. Ivan Leikom hat für die kommende Saison zugesagt“, berichtet Dreßler.

Alexander Gohla kommt von der VT Contwig und soll in der kommenden Saison zum Teil in der Pfalzliga-Mannschaft spielen. „Armin Hess will etwas kürzertreten“, informiert Dreßler, der ohne Krämer nur den Klassenverbleib als Ziel ausgibt. „Wir wollen uns noch mit jungen Spielern aus der Region verstärken. Aber wir werden jetzt auch nicht jeden fragen, ob er kommt. Wir setzen darauf, dass die Spieler, die wir kommen, auch länger bleiben.“