Das Team um Christoph Brubach gewann am Sonntag das Spitzenspiel der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz und hat bereits einen Neuzugang für die Oberliga.

Durch das 9:5 gegen den bis Freitag noch einen Minuspunkt besseren TTV Edenkoben steht Dahn als Meister und Direktaufsteiger in die Oberliga fest. Es ist der vierte Aufstieg in Folge für die Wasgaustädter, die bis vor drei Jahren noch der Bezirksoberliga angehörten. Dementsprechend groß war die Freude beim Team und seinen Anhängern in der kleinen, mit über 100 Zuschauern gut gefüllten Sporthalle der Ritter-von-Tann-Schule, als Claudia Brubach ihren Matchball gegen den Edenkobener Florian Trattnig verwandelt und damit den neunten Teampunkt geholt hatte.

Wie immer war Mannschaftsführer und Spitzenspieler Christoph Brubach eine Bank. Der Allgemeinmediziner gewann erst das Doppel mit Andy Halinski, dann seine beiden Einzel gegen Dirk Keller (2019 deutscher Meister im Herren-40-Doppel) und Detlef Gäßler, der früher in der Zweiten Bundesliga spielte und unter anderem deutscher Meister im Herren-55-Einzel war. „Vor allem gegen Gäßler hat er sagenhaft gespielt. Christoph hat in der ganzen Saison nur ein Spiel verloren, als er krank war. Er ist für mich der König der Klasse“, schwärmte Dahns frühere Nummer eins, der noch gelegentlich in der ersten Mannschaft aushelfende Berthold Ehrhart.

Halinski schlägt Gäßler

Als dann Halinski, der gegen Gäßler verloren hatte, sein zweites Einzel im vorderen Paarkreuz gegen Keller für sich entschieden hatte, stand es insgesamt 7:4 für die Wasgaustädter. Auch Marvin Glatz (11:8 im fünften Satz nach 0:2-Satzrückstand), Lennard Heintze (gegen Schülernationalspieler Jonathan Kraft) und das Doppel Lennard Heintze/Claudia Brubach hatten gepunktet.

Marvin Glatz war im Anschluss zwar gegen Jonathan Kraft chancenlos, doch dann fuhren Lennard Heintze und Claudia Brubach jeweils in vier Durchgängen die Teampunkte acht und neun ein. Das bereits begonnene zweite Einzel des Vereinsvorsitzenden Steffen Burkhard musste nicht mehr zu Ende gespielt werden. Die Dahner haben damit nun seit vier Jahren keinen Punkt mehr in einem Liga-Heimspiel abgegeben.

Extremes Wochenende

Die Edenkobener eilten gleich danach aus der Halle, weil für sie schon um 16 Uhr das nächste Liga-Heimspiel gegen Schaumberg Theley anstand, in dem es wenigstens Rang zwei und damit die Relegationsteilnahme zu festigen galt – was denn auch mit einem souveränen 9:0-Sieg gelang. Am Freitagabend hatte der TTV zum Beginn eines extremen Wochenendprogramms mit 2:9 bei Oggersheim II verloren, das zwei Spieler aus seiner Regionalligamannschaft einsetzte. Am Samstag siegte Edenkoben dann mit 9:2 gegen die SG Waldfischbach, die sich damit praktisch aus dem Aufstiegsrennen verabschiedete. Marcel Schäfer (im Spitzeneinzel gegen Gäßler) und Dominik Demmere holten die zwei Punkte für den Tabellenvierten.

Jener Marcel Schäfer verlässt zum Saisonende die SGW und wechselt zum künftigen Vierer-Oberligateam des TTC Dahn. Diese Entscheidung sei, so Ehrhart, am Donnerstag gefallen.

Osterturnier wiederbelebt

Ihr vor 23 Jahren eingestelltes Osterturnier beleben die Dahner Tischtennisspieler wieder. Für das 1. Paul-Grunwald-Gedächtnisturnier am Ostersonntag und am Ostermontag (jeweils ab 9.30 Uhr im Schulzentrum) liegen laut Ehrhart, der zusammen mit Vereinschef Burkhard die Turnierleitung übernommen hat, bisher rund 120 Meldungen vor.