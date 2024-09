Mit einem 30:27 (18:9) gegen die HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler sind die A-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben in die neue Runde der Handball-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar gestartet.

„Die ersten 22 Minuten waren mit das Beste, was ich seit langem von den Mädels gesehen habe“, freute sich TSR-Trainerin Yvonne Schäfer über die 17:3-Führung. Die Abwehr stand super, Torfrau Hannah Allgaier hielt überragend, und vorne leistete sich Rodalben keinen Fehlwurf. Am Ende wurde es aber noch mal eng, da Malaika Binder und Zoe Heyner ausschieden und Schäfer so nur noch eine Wechselmöglichkeit hatte. Dazu leistete sich der Rodalber Nachwuchs gerade in den letzten zehn Minuten zu viele technische Fehler. „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, merkte Yvonne Schäfer an.

SO SPIELTEN SIE