„Romi“ Hirtle äußert sich zum Abstieg der Rodalber Handballer, zur Trainerfrage und zu den Perspektiven. Und er freut sich, dass es mal wieder ein echtes Derby gibt.

Die Handballer der TS Rodalben befinden sich auf Verbandsliga-Abschiedstour. Schon vor dem drittletzten Saisonspiel am Samstag (20 Uhr) in eigener Halle gegen den Tabellenzweiten, die Südpfalz Tiger, steht praktisch fest, dass die Turnerschaft sich nicht für die künftig eingleisige Verbandsliga qualifizieren wird und daher nächste Runde in der Bezirksoberliga antreten muss. Florian Schwarz sprach mit TSR-Handball-Abteilungsleiter Romuald „Romi“ Hirtle.

Herr Hirtle, was sind die Gründe für den sehr wahrscheinlichen Abstieg der TSR-Männer aus der Verbandsliga?

Wir sind personell zu dünn besetzt. Dass wir nach der Vorrunde auf dem vierten Platz gelegen haben, war ein Erfolg. Gerade in der Rückrunde waren wir immer zu wenige Spieler, da haben sich die Ausfälle summiert. Auch Jonas Baumgart ist ausgefallen.

Vor der Saison gingen zudem Leif Schäfer und Jonas Goll. Sie konnten offenbar nicht ersetzt werden ...

Natürlich. Zwei solche Stammspieler kannst du einfach nicht so ersetzen. Gerade die jungen Akteure mussten sich erst mal einspielen, aber sie werden nächste Saison noch stärker sein.

Die A-Jugend wurde während der Runde abgemeldet. Ist auch der fehlende Unterbau ein Grund?

Nein, es gab für die Jungs schnell einen Zusammenschluss mit dem TV Dahn. Wir erhoffen uns dadurch, dass unsere Akteure spielen können.

Was bedeutet dieser Abstieg für den Verein?

Nichts Schlimmes. Es wird vielleicht sowas wie einen Neuanfang geben, teils auch personell. Eines ist klar: Wir wollen nächste Saison wieder hoch.

Können Sie dem Abstieg auch etwas Positives abgewinnen?

Klar, es wird wieder ein Derby gegen Thaleischweiler geben, da freut man sich immer drauf. Bei dieser Partie kommen sicherlich auch mal wieder ein paar Zuschauer mehr als aktuell.

Wird da weiter Hendrik Matheis als Trainer auf der Bank sitzen oder gibt es einen neuen Übungsleiter?

Er wird Trainer bleiben.

Neben den Männern steigen bei der TSR auch die Verbandsliga-Frauen ab, dazu musste das zweite Frauenteam abgemeldet werden, und die A-Juniorinnen ziehen sich aus der Regionalliga zurück. Hat die TSR im Handball den Anschluss verloren?

Das sehe ich nicht so. Auch bei den Damen haben sich vier, fünf Leistungsträgerinnen schwer verletzt, daher mussten wir die Zweite abmelden.

Gibt es bei den Herren und/oder Damen Überlegungen, eine Spielgemeinschaft zu bilden, um wieder konkurrenzfähiger zu sein?

Momentan ist das nicht vorgesehen, im Gegenteil. So wie es aussieht, können wir kommende Runde wieder zwei Damenteams melden. Es gibt auch Überlegungen für eine zweite Herrenmannschaft. Spielgemeinschaften haben wir dann nur noch in der C- und D-Jugend.

ZUR PERSON

Romuald „Romi“ Hirtle wohnt in Rodalben, ist 63 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Der Metzgermeister kam vor 38 Jahren zur Turnerschaft. Er übernahm vor etwas mehr als zehn Jahren das Amt des Abteilungsleiters. Zuvor war er zehn Jahre Jugendtrainer und 25 Jahre Jugendleiter. Zu Pfalzligazeiten hütete er das Tor der TSR.

WEITERE HANDBALLSPIELE

Frauen-Oberliga: HSG Nahe-Glan - TV Hauenstein (Sonntag, 16 Uhr, in Kirn)

Frauen-Verbandsliga: FSG Kaiserslautern/Dansenberg - TV Thaleischweiler (Samstag, 19 Uhr, Barbarossahalle)

Frauen-Bezirksoberliga: TV Dahn - HSG Landau/Land II (Samstag, 18 Uhr)