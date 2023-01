Freunde der Kammermusik kommen am Sonntag, 5. Februar 2023, ab 11 Uhr bei einem Matinee-Konzert der Mozartgesellschaft im Forum Alte Post auf ihre Kosten. Zu Gast ist das renommierte Bennewitz-Quartett aus Tschechien.

Die vier Musiker gelten als Stars der Klassik und gehören zu den angesehensten Streichquartetten unserer Zeit. In der Kammermusikszene gilt das Bennewitz Quartett als der Kulturbotschafter Tschechiens.

1998 haben sich Jakub Fiser (Violine), Stepán Jezek (Violine), Jirí Pinkas (Viola) und Stephan Dolezal (Violoncello) an der Academy of Performing Arts in Prag zusammengefunden und nach dem tschechischen Geiger Antonín Bennewitz benannt, der als Begründer der tschechischen Violinschule gilt. „Für uns ist es eine Herausforderung, vier unterschiedliche Ansichten zu verbinden und aus ihrer Verschmelzung ein originelles Ergebnis zu gewinnen. Nur auf diese Weise entsteht nämlich Musik mit vielen Farb- und Klangverwandlungen, die stets frisch und lebendig machen“, schreibt das Quartett über sich selbst.

Von Mozart bis Dvorák

Beim Konzert in Pirmasens spielen die in Prag beheimateten Musiker Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Streichquartett C-Dur KV 157), Hans Krása, Viktor Ullmann (Streichquartett Nr. III op. 46) und Antonín Dvorák (Streichquartett Nr. 11 C-Dur op. 61). Durch die Zusammenarbeit mit Solisten und Orchestern aus aller Welt haben sich die vier jungen Musiker ein weites Spektrum an Erfahrungen erspielt, vor deren Hintergrund sie immer wieder aufs Neue ihre Programme verfeinern.

Das Ensemble ist regelmäßig zu Gast in den großen Konzerthäusern der Welt, darunter der Wigmore Hall London, der Wiener Musikverein, das Konzerthaus Berlin, das Théâtre des Champs-Élysées Paris oder die Hamburger Elbphilharmonie. Es war auch bereits Gast großer Festivals, etwa der Salzburger Festspiele, des Lucerne Festivals, des Rheingau Musik Festivals, des Schleswig Holsteins Musik Festivals und des Prager Frühlings.

Neue CD geplant

Das Bennewitz Quartett (englische Schreibweise: Bennewitz Quartet) begründete seine Karriere als 1. Preisträger zweier der renommiertesten Wettbewerbe für Streichquartette: Osaka 2005 und Prémio Paolo Borciani in Italien 2008. 2018 war es „Quartet in Residence“ der Tschechischen Philharmonie im Rudolphinum Prag. 2019 erhielt es den Classic Prague Award für das beste Kammerkonzert des Jahres. Im Januar 2019 umrahmte das Ensemble musikalisch die Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust im Deutschen Bundestag.

In der laufenden Saison 2022/23 kehrte das Bennewitz Quartett in die Laeiszhalle Hamburg, die Wigmore Hall London und das Stadtcasino Basel zurück. Das Ensemble hat zudem die Tschechische Republik bei der Abschlussfeier zum Ende ihrer EU-Ratspräsidentschaft in Madrid vertreten.

Das Bennewitz Quartett hat etliche CDs vorgelegt mit Werken von Bartók, Dvorák, Janácek und Smetana. 2019 erschien bei Supraphone eine Einspielung von Musik jüdischer Komponisten mit Werken von Krása, Ullmann, Schulhoff und Haas. Eine neue CD mit Streichquartetten der mittleren Periode von Joseph Haydn wird gerade vorbereitet.

Termin

Auf Einladung der Mozartgesellschaft gastiert das Bennewitz-Quartett am Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, im Forum Alte Post in Pirmasens. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post (Telefon: 06331 2392716; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de) sowie im Internet unter www.ticket-regional.de .