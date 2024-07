Die TS Rodalben wird den durch den Rückzug des Lokalrivalen TV Thaleischweiler in der Handball-Oberliga Pfalz frei gewordenen Platz nicht einnehmen. Das bestätigten die TSR und der Pfälzische Handball-Verband (PfHV) auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Die Oberliga werde so nur mit elf statt wie vorgesehen zwölf Mannschaften in die Saison 2024/25 gehen, informierte Josef Lerch in Vertretung des PfHV-Vizepräsidenten Spieltechnik Tobias Gunst.