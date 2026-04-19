29:35 (18:20) gegen den TSV Kandel: Die Handballer der TS Rodalben haben ihre Negativserie auch im letzten Verbandsliga-Saisonspiel nicht gestoppt.

Nichts war es mit dem versöhnlichen Abschied nach dem zuvor bereits feststehenden Abstieg aus der künftig ein- statt zweigleisigen Verbandsliga. Am Samstagabend gab es die neunte Niederlage in der elften Partie im Jahr 2026. Dennoch war der verletzungsbedingt nur zuschauende David Saradeth angetan von seinen Mannschaftskollegen. „Die ersten 40 Minuten waren richtig gut“, sagte der im Hunsrück wohnende und deshalb nächste Saison nicht mehr für Rodalben spielende Saradeth.

Nach ausgeglichenem Beginn musste die TSR Mitte des ersten Durchgangs zum ersten Mal abreißen lassen. Aus dem 10:10 wurde ein 10:14. Doch die Hausherren kämpften sich wieder heran, glichen in Minute 33 zunächst zum 21:21 aus und gingen weniger als eine Zeigerumdrehung sogar mit 22:21 in Führung. Diese baute Rodalbens Top-Torschütze Kai Ludy kurz darauf noch auf 23:21 aus. Saradeth: „Dann haben wir einfach wieder acht bis zehn einfache Fehler zu viel gemacht.“ Diese führten dazu, dass der TSR in den letzten 25 Minuten lediglich sechs eigene Treffer gelangen. Mit dieser Quote kann man nicht gewinnen.