Obwohl Jana Michelle Benecke und Zoe Hayner fehlten, zudem Torfrau Hannah Allgaier angeschlagen war, gewannen die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben am Sonntag ihr Oberligaspiel beim Tabellenachten HSV Sobernheim mit 27:22 (10:14).

Da die TSG/DJK Mainz-Bretzenheim daheim gegen Mundenheim/Rheingönheim verlor, sieht es an der Tabellenspitze nun so aus: Es führt die HSG Wittlich mit 28:4 Punkten vor Rodalben (24:4), Mainz-Bretzenheim (24:6) und Mundenheim/Rheingönheim (21:9).

Aufgrund der Ausfälle beorderte TSR-Trainerin Yvonne Schäfer ihre Tochter Madeleine Schäfer an den Kreis und Mona Lütke Streine in den rechten Rückraum. Lütke Streine hatte mit ihren vier Treffern großen Anteil an der 9:3-Führung nach neun Minuten. Das Fazit der TSR-Trainerin: „Nach der Auszeit von Sobernheim in der 44. Minute mussten wir unserem hohen Anfangstempo ein wenig Tribut zollen. Der Sieg war in dem äußerst fairen Spiel aber nie in Gefahr. Mit dem Ergebnis und der kämpferischen Einstellung war ich sehr zufrieden, doch haben wir immer noch Luft nach oben.“

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Lütke Streine (6), Allmeier (4), Binder (3) - Ana Fe Müller (2), Kleber (1) - Madeleine Schäfer (11/3); Fritz, Clara Sophie Müller, Giesbrecht