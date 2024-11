Durch ein 35:30 (17:16) am Sonntag beim TV Offenbach II springen die Handball-Männer der TS Rodalben an die Tabellenspitze der Verbandsliga. Lukas Baumgart erwischte dabei einen Sahnetag.

„Das war von unserer Seite das beste Saisonspiel“, sagte TSR-Trainer Jonas Baumgart. Das Einzige, was er nach der Partie zu bemängeln hatte, waren die vielen technischen Fehler Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit, die den Gegner im Spiel hielten. So ging die Turnerschaft trotz eines zwischenzeitlichen Vier-Tore-Polsters nur mit einem Treffer Vorsprung in die Pause. Anschließend dauerte es bis in Minute 45, bis sich die Gäste wieder etwas absetzen konnten.

„Beinahe zufrieden“

Obwohl der Rodalber Übungsleiter Torhüter Frederik Brödel nicht nur wegen drei gehaltener Strafwürfe sowie Leif Schäfer und Jonas Goll heraushob, stahl Baumgarts Bruder Lukas allen die Show. Der Ältere aus dem Hause Baumgart erwischte einen Sahnetag und erzielte elf Treffer. „Meine Mannschaft war vorne druckvoll und hat über weite Strecken eine ordentliche Abwehr gespielt, weshalb ich beinahe zufrieden bin“, erklärte Jonas Baumgart und erinnerte sich an die etlichen Fehler rund um den Seitenwechsel. Durch den Patzer des TuS Heiligenstein übernimmt die weiter unbesiegte TSR nun die alleinige Tabellenführung.

SO SPIELTEN SIE