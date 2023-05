Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal Erster, einmal Zweiter und einmal Dritter: Die TS Rodalben hat beim Deutschland-Pokal für Turngruppen in Albstadt hervorragend abgeschnitten.

Bei der Ersatzveranstaltung für die abgesagten deutschen Meisterschaften in Berlin gab es keine Unterteilung in Altersklassen und nur jeweils eine Wertung in vier Disziplinen, also keine Gesamtwertung.