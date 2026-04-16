Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg: Die TS Rodalben hat für die angestrebte Rückkehr in die Handball-Verbandsliga zwei Spieler mit TSR-Vergangenheit verpflichtet.

Am Samstag, 20 Uhr, bestreitet die bereits als Absteiger in die Bezirksoberliga feststehende TS Rodalben in eigener Halle ihr vorerst letztes Spiel in der Verbandsliga. Gegner ist der auf Rang fünf liegende und seit acht Partien ungeschlagene TSV Kandel. TSR-Trainer Hendrik Matheis hofft, nach der Horror-Rückrunde mit lediglich drei Zählern auf einen ordentlichen Abschied in die Sommerpause: „Die Partie ist auch für die Zuschauer, denn die Jungs wollen noch mal zeigen, was sie können.“

Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit, in der der sofortige Wiederaufstieg gelingen soll. Für dieses Vorhaben verpflichtete die Turnerschaft Leif Schäfer und Lucio Frahry, die das Rodalber Umfeld gut kennen. Mit Schäfer kehrt sowas wie der verlorene Sohn nach einer Saison beim Drittligisten TV Homburg nach Hause zurück.

Kein „Hybridspieler“

Seit der 2007 mit dem Handballspielen begann, trug der heute 23-Jährige – abgesehen von seinem „Ausflug“ ins Saarland – stets das Trikot der TSR. „Die TSR war immer meine erste Option. Wir sind uns alle einige, dass die Bezirksoberliga einfach nicht angemessen für den Verein ist. Ich möchte helfen, mittelfristig mit meinem Heimatverein in die Oberliga zu kommen“, sagt Leif Schäfer, dessen Mutter Yvonne die Rodalber A-Jugend-Handballerinnen trainiert.

Seinen Abschied vom aktuellen Drittliga-Schlusslicht und Absteiger in die Regionalliga begründet der angehende Grundschullehrer mit den vielen Zugängen der Homburger für die kommende Saison und seiner vorgesehenen Rolle als „Hybridspieler“. Er solle in der zweiten Mannschaft (Oberliga) spielen und würde in die „Erste“ aufrücken, sollte es an Spielern fehlen. „Da ich mittlerweile aber zu alt bin, um bei beiden zu spielen, wäre ich oben festgespielt, sollte ich dort zweimal auf der Bank sitzen, was zur Folge hätte, dass ich zweimal aussetzen müsste, um wieder in der Zweiten auflaufen zu dürfen“, erläutert Schäfer. Er sei davon überzeugt, in der einen Drittliga-Saison den nächsten Schritt gemacht und einiges in Sachen Technik und Taktik mitgenommen zu haben.

Davon könnten auch seine künftigen Mannschaftskameraden profitieren, darunter auch Lucio Frahry, der von Oberligist HSG Landau/Land nach Rodalben kommt. Für den 20-Jährigen ist es ebenfalls eine Rückkehr, wechselte er doch nach seinem letzten Jahr in der Rodalber A-Jugend in die Vorderpfalz.

„Die Rückkehr von Leif ist für uns natürlich wie ein Sechser im Lotto. Aber auch Lucio wird uns mit seiner Größe nach vorne bringen. Durch die beiden sind wir im Rückraum breiter und zugleich sehr gut aufgestellt“, betont Trainer Matheis. Er macht keinen Hehl daraus, dass er gerne noch einen Kreisläufer verpflichten würde, da David Saradeth wegen der Fahrzeit von über einer Stunde den Verein verlassen wird. Ebenfalls der TSR den Rücken kehren wird Torhüter Max Heringer, der sich bei der SG Zweibrücken mehr Spielzeit erhofft.

Endspiel der TVT-Frauen

Vor einem wahren Endspiel stehen am Samstag, 17.30 Uhr, die Frauen des TV Thaleischweiler. Der Tabellenfünfte der Verbandsliga benötigt beim einen Rang besser platzierten SV Bornheim (21:13) unbedingt einen Sieg. Damit würde Thaleischweiler (19:15) mit diesem Kontrahenten nach Punkten gleichziehen. Da der TVT das Hinspiel mit 41:27 für sich entschied, würde er dann aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs auf Platz vier springen und sich als letzte Mannschaft für die neue, eingleisige Verbandsliga qualifizieren.

WEITERE HANDBALLSPIELE

Frauen-Verbandsliga: TS Rodalben - HSG Landau/Land (Sonntag, 14 Uhr)

Frauen-Bezirksoberliga: TV Dahn - HSG Trifels II (Samstag, 18 Uhr)

Männer-Bezirksoberliga: TV Dahn - HSG Lingenfeld/Schwegenheim (Samstag, 20 Uhr)