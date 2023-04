Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballer der Turnerschaft Rodalben haben am Samstagabend die Überraschung knapp verpasst und ihr Pfalzliga-Heimspiel gegen Tabellenführer SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam mit 25:27 verloren. Eine begeisternde Aufholjagd nach zwischenzeitlichem 13:20-Rückstand wurde nicht belohnt. Zwei junge Spieler der Turnerschaft trumpfen auf.

Noch Minuten nach dem Abpfiff am Samstagabend in der TSR-Halle war Hubert Hubele, der den immer noch an Corona erkrankten Rodalber Trainer Mirko Pesic vertrat, ganz aufgewühlt. „Ein intensives