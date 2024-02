Mit 10:16 Punkten auf Rang acht: Die Handballer der TS Rodalben müssen also auch nach dem Heimsieg vergangene Woche mächtig punkten, um in der Pfalzliga zu bleiben. Am Sonntag, 18 Uhr, treten sie beim Tabellendritten Waldsee an.

Die Mannen aus den Rheinauen hatten zuletzt einen ziemlichen Lauf. Aus den zurückliegenden neun Spielen holten sie 14 Punkte. Nur bei der HSG Kaiserslautern und beim Spitzenreiter HSG Dudenhofen/Schifferstadt zogen sie den Kürzeren.

„Waldsee steht völlig zu Recht da oben. Ihr Team spielt diszipliniert und besitzt auf der rechten Seite mit den Linkshändern Elias Nowack und Moritz Lennart Bredehöft einen guten Rückraumblock“, unterstreicht TSR-Trainer Sebastian Wächter die Gefährlichkeit des kommenden Gegners und fügt weiter an: „Wir müssen geduldig auf Torchancen warten und wie im letzten Heimspiel zur Sache gehen.“

Auf die Abwehr kommt es an

TSR-Kapitän Henning Matheis erläutert: „Es wird ein schweres Auswärtsspiel. Im Hinspiel haben wir lange mitgehalten, dann aber noch klar verloren. Wenn wir den Schwung vom vergangenen Samstag mitnehmen, dann sind wir nicht chancenlos. Die letzten beiden Auswärtsspiele gingen ja nur um einen Treffer in die Hosen. Ein Erfolgserlebnis wird stark von unserer Abwehrarbeit abhängen“, betont er.

In dieses Auswärtsspiel kann die TSR mit einem breiten Kader gehen. Denn voraussichtlich werden die beiden in den vergangenen Spielen fehlenden Brüder David und Pau Rios Potrony wieder zur Verfügung stehen. Nach Wächters Meinung kann speziell David den Rückraum erheblich beleben.