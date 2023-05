Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es war grausam. Gegen Ende des Spiels kamen wir uns vor wie ausgeknockte Boxer am Boden.“ So schilderte Mirko Pesic, Trainer des Handball-Pfalzligisten TS Rodalben, den körperlichen Zustand seines arg dezimierten Teams bei der 22:34 (13:12)-Niederlage am Samstagabend bei der bis dato punktgleichen HSG Mutterstadt-Ruchheim. Bei zwei noch ausstehenden Spielen ist Rodalbens Abstieg praktisch besiegelt.

Groß schon die Probleme vor dem Anpfiff. Mit David Saradeth fehlte ein weiterer wichtiger Spieler, fraglich waren die beiden an Corona erkrankten Jonas Goll und Lucas Haury. Der A-Jugendliche Leonart