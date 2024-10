Die Handballer der Turnerschaft Rodalben bleiben in der Verbandsliga ungeschlagen. Beim bis dato verlustpunktfreien TSV Kandel erkämpfte sich die TSR ein 32:32 (13:16)-Unentschieden.

„Angesichts des Spielverlaufs ist der Punkt in Ordnung. Zufrieden bin ich aber nicht, da wir uns erneut unter Wert verkauft haben“, resümierte TSR-Trainer Jonas Baumgart nach dem auf beiden Seiten von technischen Fehlern geprägten Spiel. Die Gäste begannen nervös und lagen nach elf Minuten mit 3:9 zurück. Danach fanden die Rodalber etwas besser in die Partie und verkürzten auf 13:16. Baumgart: „Da konnten wir dankbar sein, nur mit minus drei die Seiten zu wechseln.“

Baumgart hadert

Zwar bauten die Südpfälzer ihren Vorsprung bis zur 38. Minute wieder auf sechs Tore (23:17) aus, doch die TSR zeigte Moral, kämpfte sich zurück und glich acht Zeigerumdrehungen später zum 24:24 aus. Dies lag an der Hereinnahme von Elias Seelinger, der nun das Tor der Rodalber hütete, aber auch den Zeitstrafen der Hausherren. So bahnte sich ein Herzschlagfinale. Die Rodalber hätten noch als Sieger vom Feld gehen können, brachten aber den letzten freien Wurf nicht im TSV-Tor unter. Baumgart: „Ich bin mir sicher, dass wir die Partie gewonnen hätten, wenn wir in der ersten Halbzeit mehr da gewesen wären. Aber bereits zehn Gegentreffer nach nur etwas mehr als zwölf Minuten sind einfach zu viele.“

An der Tabellenspitze sieht es nun so aus: Es führt Heiligenstein vor Rodalben (beide 8:2 Punkte), Wörth (7:3), Assenheim (6:4) und Kandel (5:1).

