Die Handballer der TS Rodalben rutschen nach der Heimniederlage gegen den TuS Heiligenstein vermutlich in die Bezirksoberliga ab.

Um in der künftig eingleisigen Verbandsliga zu bleiben, muss man in seiner Staffel unter den ersten vier Teams landen. Das dürfte die TSR – realistisch betrachtet – nach dem 30:38 (14:22) am Samstagabend daheim gegen den Tabellenvierten, den TuS Heiligenstein, nicht mehr packen. Denn nun beträgt der Rückstand auf diesen Gegner vier Zähler bei nur noch vier ausstehenden Partien. Dazu kommt, dass die Rodalber durch nun zwei Niederlagen gegen den TuS auch den (bei Punktgleichstand relevanten) direkten Vergleich verloren haben. Der letzte Strohhalm für die Turnerschaft ist ein eventuelles Relegationsspiel des Fünften gegen den Fünften der anderen Verbandsliga-Staffel. Ob dies stattfindet, steht aber in den Sternen.

Etliche technische Fehler, gepaart mit einer ganz schwachen Abschlussquote und fünf Holztreffern, ließen die Hausherren mit einem vorentscheidenden Rückstand von acht Treffern in die Pause gehen. „22 Gegentore in einer Halbzeit sind einfach viel zu viel“, stellte TSR-Trainer Hendrik Matheis fest. Kritik übte er am Verschieben seiner Jungs in der Defensive. Während die Gäste viele Stürmerfouls zogen, machte die TSR in den meisten Situationen, in denen ein Heiligensteiner in eine Abwehrlücke stieß, den einen Schritt zu wenig, um diese zu schließen.

Zwei Kanten im Rückraum

Vielleicht lag dies aber auch der körperlichen Überlegenheit der Vorderpfälzer, die gerade auf den Halbpositionen mit den groß gewachsenen Gregor Maier und Til Kurz zwei wahre Kanten hatten. Maier traf neunmal, Kurz sechsmal.

Gar zehn Tore erzielte TSR-Routinier Jonas Baumgart, von dem sich Matheis eigentlich nur einen Kurzeinsatz erhofft hatte. „Schade, dass sowas dann nicht mit Punkten belohnt wird“, ärgerte sich der Trainer. Was den Rodalbern trotz der neuerlichen Niederlage zugutegehalten werden muss: Im Gegensatz zum Debakel eine Woche zuvor in Wörth gaben sie sich dieses Mal nicht auf. Doch sie hatten Pech. In Durchgang zwei kamen sieben weitere Latten- und Pfostentreffer dazu.