Nach nur drei Jahren hat das Truck Center Pirmasens (TCP) im Pirmasenser Weg in Fehrbach bereits Platzprobleme. Die sollen durch einen Anbau an das bestehende Gebäude entschärft werden. Rund 1,2 Millionen Euro will die TCP GmbH in eine neue Halle inklusive Ausstattung investieren.

Um Kunden möglichst rasch zu bedienen, hat die Firma von Anfang an ein Ersatzteillager eingerichtet, das innerhalb der drei zurückliegenden Jahre in alle Richtungen aufgestockt worden sei, sagte