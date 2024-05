Für den Pirmasenser Maimarkt hatte die Stadtverwaltung ein Cannabisverbot verhängt. An das Verbot sollen sich jedoch einige Personen nicht gehalten haben, wie Besucher gegenüber der RHEINPFALZ berichteten. Mehrere Joints rauchende Personen seien am helllichten Tag auf dem Maimarkt zu sehen gewesen. Wovon das Ordnungsamt aber nichts weiß. „Es wurden keine verbotenen Kiffer erwischt“, teilte Talea Meenken von der Pressestelle des Rathauses mit. Streifen des Ordnungsamtes hätten auch keinerlei Rückmeldung von Besuchern erhalten, dass es Verstöße gegen das Cannabisverbot gegeben habe, so Meenken weiter. Wie viele Beamte des Ordnungsamte und der Polizei für Kontrollen, nicht nur wegen des Cannabisverbots, auf dem Messplatz unterwegs waren, wollte Meenken nicht mitteilen. Aus „einsatztaktischen Gründen“ werde die Anzahl der Beamten nicht mitgeteilt. Hätten diese einen Cannabiskonsumenten erwischt, könnte der mit einer Geldbuße bis 30.000 Euro bestraft werden. Meenken informierte weiter, dass der bis 7. Mai dauernde Maimarkt bisher sehr ruhig und überwiegend beanstandungslos verlaufen sei.