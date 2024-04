Rappelvoll war der Raum in der oberen Etage der Schlossgalerie zur Abschiedsvorstellung der Gartenbahner.

Vorbei an Dörfern und Schlössern schnauften am Sonntag Dampfloks, aber auch moderne Züge. Damit ist nun Schluss, weil die Stadtbücherei in die obere Etage einziehen will. Wohin es den Verein verschlagen wird, ist noch unklar. Wahrscheinlich erst mal zurück in die Hirtengasse, wo die Gartenbahner Werkstatt, Lager und Vereinsraum haben. Weiter gebastelt werde dort auf jeden Fall. „Die Stadt hat uns zugesagt, ein Lager zu finden“, erzählt Vereinsvorsitzender Tim-Leander Zitterbart.

„Sie können erst mal bleiben“, hieß es nach der Adventsausstellung vor zwölf Jahren. Daraus wurde ein Mietverhältnis bis heute. Der 24-Jährige bedauert, dass dieses nun endet. Denn dass die 15 Mitglieder des Vereins eine neue Örtlichkeit brauchen, liege auf der Hand. Keiner von ihnen habe einen Garten mit genug Platz für so eine große Landschaft. Der Verein heißt Gartenbahner, weil die Schienen unter freiem Himmel verlaufen können.

Bis zu 250 Kilometer Schienen

Am Verkaufssonntag wurde die 90 Meter lange Bahnlandschaft präsentiert. „Wir haben unsere Stammkunden“, erklärte Zitterbart. Die seien von weither angereist – auch aus Mannheim und Ludwigshafen. Die Doppelgleisigkeit eingerechnet, seien in dem Raum circa 200 bis 250 Kilometer Schienen verlegt, so Zitterbart. Der Aufbau bestehe aus Modulen. Das bedeute, dass die Bahn eigentlich nie ein zweites Mal so aufgebaut wird, wie sie schon mal war.

Eigentlich habe die Modellbahn eine Schmalbahnspur, berichtet der Vorstand weiter. Aber jeder bringe seine Züge mit und könne sie auf dem vereinseigenen Schienennetz fahren lassen. „Mir gefallen am besten die Züge aus den 80er-Jahren mit Diesellok“, verrät Zitterbart. Das seien die Züge, deren Maxi-Ausgaben damals auch in Pirmasens verkehrten.