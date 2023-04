Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch zehn Tage bis Schulbeginn und damit vollen Stadtbussen in Corona-Zeiten: Bei den Pirmasenser Stadtwerken bleibt das Personal aber gelassen. Selbst zum Schulbeginn rechnen die Stadtwerke nicht mit einem Anstieg der Fahrgastzahl auf Vollbesetzung und damit einhergehenden Abstandsproblemen. In früheren Jahren hätten viele Eltern in den ersten Wochen ihre Kinder selbst zur Schule gebracht.

Für alle Fahrgäste und damit auch für die Schüler gilt Maskenpflicht in den Bussen, betont Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch. Außerdem soll, wenn möglich, Abstand gehalten