Voller Hoffnung plant das Lübecker Agenturhaus seine Lebensart-Messe im Pirmasenser Strecktalpark für den 7. Mai. „Nach Ostern wird das sicher möglich sein“, gibt sich Messeleiterin Margit Metzger zuversichtlich, die Messe trotz Pandemie veranstalten zu können.

„Wir sind in den Startlöchern und wollen am 7. Mai eröffnen“, teilte Metzger am Freitag mit. Die Lebensart will wieder auf den früheren Termin im Mai zurückkehren,