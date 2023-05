Am Samstag gegen 9.25 Uhr kam es im Bereich Höheischweiler zur A62 auf dem dortigen Autobahnzubringer, Fahrtrichtung Landstuhl, zu einem ungewöhnlichen Unfall. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 17-Jährige ihr Auto verbotswidrig wenden. Beim plötzlichen Wendevorgang kam es zur Kollision mit dem hinter ihr in gleicher Richtung fahrenden Auto. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Im Auto der Fahranfängerin befand sich noch ihr Vater, der als Verantwortlicher für das begleitende Fahren eingetragen war. Den Schaden gibt die Polizei mit 5000 Euro an, verletzt wurde zum Glück niemand.