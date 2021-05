Nach 24 Prozesstagen steht fest: Ein Pirmasenser, der 26,3 Kilo Marihuana einführen wollte, muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mann nahm das am Donnerstag eher gelassen zur Kenntnis.

Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken verurteilte den 47-Jährigen aus Pirmasens am Donnerstag wegen unerlaubten Handels mit über 26 Kilo Marihuana zu viereinhalb Jahren Haft. Damit endet ein Prozess, der über ein Jahr dauerte und 24 Tage in Anspruch nahm.

Die Kammer lehnte sich im Urteil voll und ganz an die Ausführungen von Oberstaatsanwalt Thomas Lißmann an, der allerdings sechs Jahre Haft gefordert hatte. Die drei Verteidiger hatten verlangt, ihren Mandanten freizusprechen, da die Beweise nicht ausreichten für eine Verurteilung. Nicht ihr Mandant, sondern sein 57-jähriger Begleiter aus Pirmasens sei der große Dealer, der am 18. Dezember 2018 mit einem Kleinlaster in Barcelona startete und mit 26,3 Kilo Marihuana in Besançon in Frankreich bei einer Zollkontrolle gefasst wurde.

Oberstaatsanwalt: Pirmasenser ein „notorischer Lügner“

Von Beginn des Prozesses an im Januar 2020 hatte der Angeklagte den Vorwurf bestritten. Selbst am letzten Tag bekundete er: „Ich schwöre bei Gott, dass ich damit nichts zu tun habe.“

Der Oberstaatsanwalt erklärte in seinem Plädoyer, der Angeklagte sei ein notorischer Lügner. Er habe gleich mehrere Alibis geliefert, um zu beweisen, dass er zur Tatzeit nicht in Spanien gewesen sei. Er habe sich nicht gescheut, seine Familie in seinen Plan einzubeziehen, und sie gedrängt, falsch vor Gericht auszusagen und zu bestätigen, dass er bei einer Familienfeier in Gummersbach gewesen sei. Das hatten Zeugen verneint. Er habe eine Reihe von Alibis benutzt, um beweisen zu wollen, dass er am 16. Dezember 2018 in Polen gewesen sei beziehungsweise am 19. Dezember die Grenze seiner Heimat Montenegro nach Kroatien passiert habe. Die Kammer habe nichts ausgelassen, um seine Angaben wiederholt zu überprüfen. Fünfmal wurden Zollbeamte in Dubrovnik per Videoschaltung befragt. Keiner der Beamten konnten diese Angaben bestätigen, sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas in ihrer Urteilsbegründung. Die Alibis seien alle falsch gewesen.

Pirmasenser Schreiner baute zusätzliche Wand in den Sprinter

Die Kammer sei überzeugt, dass der Angeklagte das Drogengeschäft abgeschlossen und seinen Bekannten mit dem Transport nach Deutschland beauftragt habe, erklärte Thomas. Der Angeklagte habe den Sprinter in Barcelona abgeholt und zuvor bei einem Schreiner in Pirmasens eine Doppelwand einbauen lassen, um die Drogen zu verstecken.

Sein 57-jähriger Bekannter sei ein einfach gestrickter Mensch, erklärte Oberstaatsanwalt Lißmann. Er sei nicht der große Dealer, der internationale Kontakte zur Drogenszene habe, wie vom Angeklagten behauptet.

„Hohe kriminelle Energie“

Die Richterin bescheinigte dem Verurteilten eine hohe kriminelle Energie. Er sei siebenmal vorbestraft. Der Angeklagte sitzt nun fast 18 Monate in Untersuchungshaft. Das sei schwer, gerade in der Corona-Zeit. Die Familie habe stets zu ihm gehalten, das sei aber nicht sein Verdienst, sprach die Vorsitzende dem Mann ins Gewissen.

Die Dauer seiner Untersuchungshaft sei zwar ein Milderungsgrund. Durch sein Verhalten im Prozess habe er jedoch seine Chance verspielt, eine mildere Strafe zu erhalten, sagte der Oberstaatsanwalt. Der Mann nahm entgegen seines Verhaltens im Prozess, wo er sich mehrmals sehr emotional gezeigt hatte, den Urteilsspruch gelassen hin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.